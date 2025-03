Stand: 06.03.2025 09:30 Uhr Streik in Krankenhüüs

Vundaag stellt en Warnstreik den Bedriev an vele Hamborger Krankenhüüs op'n Kopp. De Warkschop Ver.di lett twee Daag lang an grote Spitalen streiken. Dat dröppt ünner annern dat UKE un de Asklepios-Kliniken - un vundaag ok de Endo- un de Schönklinik. Grund dorför sünd de Tarifverhannelns för den Apentlichen Deenst. Dat UKE hett all Operatschonen, de för vundaag un morgen plaant weern, afseggt. Nootfäll warrt aver op jeedeen Fall behannelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.03.2025 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch