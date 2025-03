Stand: 06.03.2025 09:30 Uhr Post boot Arbeitsplätz af

Toeerst kunnen sik Postbüdels un Paketboten körtens wat freien. Mit den ne'en Tarifverdrag gifft dat nu mehr Geld un mehr Urlaub. Man nu kümmt de Dämper. De Post will in Düütschland bet to't Enn vun't Johr 8.000 Steden strieken. Dat Ünnernehmen meent, se hebbt hoge Kosten. Dat geiht dorbi üm de Breef- un Paketafdelen vun de DHL in Düütschland, de hett bummelig 187.000 Mitarbeiders.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch