Stand: 06.03.2025 09:30 Uhr Macron will Europa wohren

Frankrieks Präsident Emmanuel Macron överleggt, verbünnte Länner mit franzöösche Atomwapen to wohren. In en Fernsehanspraak sä he, Russland weer en Gefohr för Frankriek un Europa. Frankriek is de eenzig Staat in de EU, de Nuklearwapen hett. In Brüssel draapt sik vundaag de Staats- un Regerensböversten för en EU-Sünnergipfel. Dor geiht dat üm de Ukrain. Ganz besünners wüllt se ok doröver snacken, wat se in de Sekerheit vun Europa rinsteken wüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.03.2025 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch