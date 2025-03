Stand: 05.03.2025 09:30 Uhr Krediten för Verdedigen un Infrastruktur

Schullen in Milliardenhöögde för Verdedigen un Infrastruktur – dor hebbt sik Union un SPD güstern op enigt – noch bi’t Sonderen. Woso se dat so gau daan hebbt, dat liggt ok an de Weltlaag: Vunwegen dat Stoppen vun de US-Militärhölp för de Ukrain mööt de Länner nu stantepee hanneln. Wieldes hett sik US-Präsident Donald Trump in sien Reed an de Natschoon na 43 Daag in’t Amt ornlich sülvst löövt. He snack dorbi ok vun en gootsunnen Breef vun sien ukrainschen Amtskolleeg. Wolodymyr Selenskyj is na den Eklat op Trump togahn.

