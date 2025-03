Stand: 05.03.2025 09:30 Uhr Perzess wegen sexuell Gewaltandoon

En 25-jöhrige Mann steiht bi dat Hamborger Landgericht vör’t Brett. He schall en 16-Jöhrige sexuell misshannelt hebben. Folgens de Anklaag weer de Deern op den Kiez ünnerwegens un is denn in dat Auto vun den Mann instegen. He harr ehr woll anbaden, ehr na de S-Bahn hentofohren. Denn schall he ehr man anfaat un sik op ehr ropleggt hebben. De Anklaagte is wegen Gewaltandoon vörbestraaft.

