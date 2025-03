Stand: 05.03.2025 09:30 Uhr Wahlrecht in Hamborg

De Hamborger Lüüd kaamt woll middewiel beter un beter mit dat Teihn-Stimmen-Wahlrecht kloor. Bi de Börgerschopswahl weren blots goot een Perzent vun de Stimmen ungüllig. Dat is bummelig een Drüttel weniger as bi de vörige Wahl. Lannswahlbaas Oliver Rudolf see, de Minschen harrn sik woll an dat Afstimmen vun je fief Krüzen op twee Listen wennt.

