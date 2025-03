Stand: 05.03.2025 09:30 Uhr Ehrens bi den Hamborger Sport

Bi de Johrsbegröten vun den Hamborger Sportbund is Thomas Kaczmarek as Trainer vun’t Johr ehrt worrn – för sien Spood mit dat Beachvolleyball-Natschonalteam Nils Ehlers un Clemens Wickler. Ok Mario Karl vun den Hamborger Lichtathletik-Verband is för sien Arbeit in den Nawass-Wettstrietsport uttekent worrn.

