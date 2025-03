Stand: 04.03.2025 09:30 Uhr Sonderen na de Hamborg-Wahl

Laatstens an't Enn vun'n April will de Hamborger SPD en ne'e Koalitschoon torechttimmert hebben. So hett dat NDR 90,3 to weten kregen. De SPD-Lannsvörsittersch Melanie Leonhard is toversichtlich. De Grönen hebbt sik al nipp un nau överleggt, wat för Ressorts se övernehmen wüllt, seggt jem ehr Frakschoons-Baas Dominik Lorenzen. Na dat Sonderen mit de Grönen will de SPD ok mit de CDU snacken.

