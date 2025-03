Stand: 04.03.2025 09:30 Uhr Wokeen sitt in de Börgerschop?

Wokeen en Platz in de ne'e Börgerschop kriegen warrt, dat steiht siet den Avend ok fast. Mit 669-dusend Stimmen hett Börgermeester Peter Tschentscher de höögste Tahl vörtowiesen. Dennis Therin vun de CDU hett 91-dusend Stimmen kregen. Vele Senatoren treckt över de Wahlkreisstimmen wedder in: ünner annern SPD-Mann Andreas Dressel un Anjes Tjarks vun de Grönen. För de Linke is Xenija Melnik nee in de Börgerschop. AfD-Politiker Dirk Nockemann hett ok en Direktmandaat haalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch