Stand: 04.03.2025 09:30 Uhr Stopp bi US-Militärhölp

De US-Präsident Donald Trump hett all de Militärhölp an de Ukraine utsett. Dat hebbt amerikaansche Fernsehsenners bericht. En Paus schall dat geven un mellt worrn is Woort för Woort: de schull so lang anduern, bet Trump bi de Ukraine en goden Willen to Freden faststellt.

