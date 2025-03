Stand: 04.03.2025 09:30 Uhr Dood bi Verkehrsunfall

In Hamborg-Volksdörp is an'n Morgen en Kind bi en sworen Verkehrsunfall to Dode kamen. Dat weer in de Straat Horstlooge, un dor hett en LKW dat Kind drapen. De alarmeerten Sanitäters un en Nootarzt kunnen nich mehr helpen. De Füerwehr is wegen den Unfall in'n Grootinsatz un kümmert sik ünner annern üm en Reeg vun Ogentügen.

