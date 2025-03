Stand: 04.03.2025 09:30 Uhr Ermiddeln na de Attack in Mannheim

Na de Doods-Attack in Mannheim kann de Polizei den Mann, den se dat vörsmieten doot, noch jümmer nich vernehmen. De 40-johrige Düütsche schall güstern mit en Auto in en Minschengrupp rinraast ween. Dorbi sünd denn twee Lüüd ümkamen un ölven kemen to Schaden. De Staatsanwaltschop geiht dorvun ut, dat de Mann psychisch krank is. Achteran harr he sik mit en Schreckschusspistool in den Mund schaten.

