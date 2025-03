Stand: 04.03.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag bringt mal Wulken, mal Sünnschien, un dat blifft dröög, bi bet to 11 Graad. Nu (Klock negen) is dat in Neegamm een Graad över null. Morgen geiht dat mit Wulken un Nevel los, later kummt denn de Sünn, bi bet to 13 Graad.

