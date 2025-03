Stand: 03.03.2025 09:30 Uhr Hamborg: SPD winnt de Wahl

Hamborg hett wählt un hier bi uns in’e Stadt blifft de SPD de starkste Kraft. Dorna to uurdelen, wat bi de Wahl nu för’t Eerste bi rutsuert is, dor kaamt de Soziaaldemokraten op 33,5 Perzent un lannt dormit düütlich wiet vörn vör de annern. De CDU kummt op 19,8 Perzent un de Grönen op 18,5 Perzent vun’e Stimmen. De Linke kummt op 11,2 Perzent un de AfD op 7,5. FDP, BSW un Volt sünd all dree nich in de ne’e Hamborgische Börgerschop mit binnen. De SPD kunn dormit nu mit Börgermeister Peter Tschentscher mit de root-gröne Koalitschoon wiedermaken. För Tschentscher stünn dat tominnst bavenan. He sä aver ok, he wull ok mit de CDU snacken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch