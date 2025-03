Stand: 03.03.2025 09:30 Uhr Plaan för Wapenroh in’e Ukrain

Frankriek un Grootbritannien hebbt tohoop en Plaan för en Wapenroh in’e Ukrain utarbeidt. Dat sä de franzöösche Präsident Emmanuel Macron to dat Blatt „Le Figaro“. Man de Wapenroh hett ok’n poor Schranken: Denn se gellt een Maand un man eerstmal nich direktemang an’e Front. Bi den Plaan geiht dat üm en Wapenroh in‘e Luft, op’e See un schall bavento denn ok för Energieanlagen gellen.

