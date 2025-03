Stand: 03.03.2025 09:30 Uhr 5.000 Liter Ööl in’e Elv rinlopen

In’n Hamborger Haven sünd üm un bi 5.000 Liter Ööl in’e Elv rinlopen. So as de Füerwehr dat seggen deit, hett op en Firmenflach an’n Kattwykhaven en Swoorööltank en Leckaasch. Deswegen hebbt se nu ok Öölsparren insett, üm dat Ganze optofangen. Vundaag wüllt de Insatzlüüd tohoop mit de Ümweltbehöörd seggen, woans se dor nu wiedermaken doot.

