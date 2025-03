Stand: 03.03.2025 09:30 Uhr Autounfall in Wilsdörp

Bi en Verkehrsunfall in’n Süden vun Hamborg, in Wilsdörp, dor is verleden Nacht en Autokutscher swoor wat bi to Schaden kamen. An en Ampel op de Wilsdörper Straat hett he en annern Wagen rechts wat överhaalt hatt, üm denn aver links aftobögen. Man dorbi is he mit siene Kist gegen de Ampel rummst. De 20 Johr ole Keerl müss na’t Krankenhuus hen. Bavento hett ok en 17 Johr ole Bifohrer vun dat annere Auto bi de ganze Saak licht wat bi afkregen.

