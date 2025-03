Stand: 03.03.2025 09:30 Uhr Boarbeiden op’e Streck vun’e U2

In’n Oosten vun Hamborg geiht dat vundaag los, dat de Streck vun’e U2 ünnerbraken is un dat eerstmal över dree Weken henweg twüschen de Hammer Kark un Legienstraat. Lüüd, de dor ünnerwegens sünd, de schullen so üm un bi 20 Minuten mehr Tiet inplanen, denn an Steed vun’e U-Bahn föhrt dor nu Bussen. So as de Hoochbahn dat seggen deit, düert de Arbeiden dor an ünnerscheedlich Steden alltohoop twee Maand. Dat schall nu aver dat letzte Tuur ween, wo se in’n Oosten vun’e Stadt wat dichtmaken doot, üm de U4 wat länger to maken.

