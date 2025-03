Stand: 01.03.2025 09:30 Uhr Striet in’t Witte Huus

Vör lopen Kameras is dat ut’n Ruder lopen: US-Präsident Donald Trump hett den ukrain’schen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in’t Witte Huus beschimpt, he weer undankbor. Egens wullen se en Rohstoff-Afkamen ünnerteken. Man dorto is dat nich kamen. Selenskyj harr dorüm beden, dat de USA sien Land afsekern schall. Denn hebbt se sik bannig in de Hoor kregen. Trump hett em vörsmeten, he wöör den drütten Weltkrieg riskeren. He will nu eerstmal nich mehr mit Selenskyj schnacken.

