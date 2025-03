Stand: 01.03.2025 09:30 Uhr Reaktschoon op den Striet

Na den Eklat geev dat beids: Applaus för Donald Trump, man ok Solidarität mit de Ukraine. De Premierminister vun Australien, Anthony Albanese, de sä, sien Land wöör de Ukraine so lang as dat nödig weer, bistahn. Meist so hett dat ok de brit’sche Regerenschef Keir Starmer seggt. Polens Premier Donald Tusk hett schreven: “Ukrain’sche Frünn, ji sünd nich alleen.“ De Ministerpräsident vun Ungarn, Viktor Orban, hett dorgegen danke to Trump seggt. He sä: „Starke Männslüüd, de maakt Freden, swacke Mannslüüd föhrt maakt Krieg.“

