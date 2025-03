Stand: 01.03.2025 09:30 Uhr Baerbock in Hamborg

Butenministersch Annalena Baerbock vun de Grönen, de hett bi’n Wahlkampafsluss de Hamborger Grönen Stütt geven. De Grönen, de staht ünner Druck, denn de CDU is vör de Börgerschopswahl meits liekop in de Ümfragen. Spitzenkandidatsch Katharina Fegebank, de sä, de Bunnsdagswahl, de harr den Hamborger Wahlkamp överschaddt. Annalena Baerbock, de hett Hamborg löövt as Vörbild bi de Verkehrswenn, de Integratschoon un de Klimapolitik.

