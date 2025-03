Stand: 01.03.2025 09:30 Uhr Wahlkampafsluss CDU in Hamborg

To’n Wahlkampafsluss vun de Hamborger CDU is de vermodens tokamen Kanzler Friedrich Merz na de Havencity hinkamen. He sä, na de Bunnsdagswahl weer dat nu ok in Hamborg Tiet för en Politikwessel. Spitzenkandidaad Dennis Thering harr sik för en Koalitschoon mit de SPD utsproken. Güstern hett he noch mal kloor vör rund 700 Parteiliddmaten seggt: „Wi wüllt de Grönen in de Oppositschoon schicken.“

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch