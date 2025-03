Stand: 01.03.2025 09:30 Uhr U2 un U4 in Oosten sparrt

In’n Hamborger Oosten, dor mööt sik de Fohrgäst vun de U2 un U4 op en letzte Afsperren instellen. Denn an de Hoorner Rennbahn, dor warrt de U-Bahnstreek länger maakt. Dat geiht Maandag in de Fröh los un schall acht Weken anduern. In de Tiet wüllt se de untereerd‘sche Aftwegen to de Hoorner Geest fardig maken, ole Sporen nee maken un digitale Stellwarktechnik installeren. Wat de Hoochbahn seggt, sünd de Arbeiden in’n Tiet- un Kostenplaan.

