Stand: 28.02.2025 09:30 Uhr Triell in’t NDR Fernsehen

Övermorgen wählt Hamborg en ne’e Börgerschop. In’t NDR Fernsehen hebbt de Börgermeisterkannidaten vun SPD, Grönen un CDU güstern Avend nochmal in Reed un Gegenreed bi’nannerseten. De opstunns noch Eerste Börgermeister Peter Tschentscher vun’e SPD hett dorbi nochmal düütlich maakt, dat he op‘t leefst mit de Grönen wieder tohoop regeren wull. De opstunns noch Twete Börgermeistersch Katharina Fegebank vun de Grönen hett dorbi op’e anner Siet vör en möögliche Regeren wohrschaut twüschen SPD un CDU. Un Dennis Thering vun’e CDU wedderüm hett to en Koalitschoon mit de Grönen kloor ne to seggt.

