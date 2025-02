Stand: 28.02.2025 09:30 Uhr Warnstreik an Flooghaven un bi de Stadtreinigen

Op’e Elv sünd wedder de groten Scheep ünnerwegens. Un ok de HADAG-Fähren sünd wedder to Gang. Denn güstern is ja düütlich weniger losween as sünst, wat an den Warnstreik in’n Apentlichen Deenst legen hett. Man ann‘re Arbeitslüüd, de gaht vundaag wedder op’e Straat. So fallt an’n Hamborger Flooghaven wedder mehr as dörtig Verbinnen ut. Un de Stadtreinigen will noch bet inklusiev Maandag streiken. De Warkschop ver.di verlangt acht Perzent mehr wat an Geld un mehr fre’e Daag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch