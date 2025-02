Stand: 28.02.2025 09:30 Uhr Arger üm den Vollhöfner Woold

Rund üm en Naturschuulrebeet, wat egens ganz nee utwiest is, dor gifft dat nu Arger. Denn in den Vollhöfner Woold in Oolwarder schall een woll lütte Bööm afmaakt hebben. En Klimaaktivist hett dat Ganze nu anzeigt. De Ümweltbehöörd hett in’n Snack mit NDR 90,3 seggt, dat stimm, dat dor Arbeiden vun’e Havenbehöörd HPA stattfinnen deen. Man düsse sünd nu aver eerstmal stoppt worrn, bet se welk Saken kloorkregen hebbt. Denn so as dat heten deit, weer dor betto eerstmal blots över snackt worrn, dat dor wat maakt warrn schull, man een för allemal afnickt ween, is dat Ganze aver noch nich.

