Stand: 28.02.2025 09:30 Uhr Hamborg rüümt op

Vundaag geiht in Hamborg wedder dat grote Reinmaken los: För de Akschoon „Hamborg rüümt op“ hebbt sik wedder teihndusende Lüüd anmellt. De Stadtreinigen verdeelt för de Akschoon an bestimmte Daag för ümsünst Handschen un Müllsäck an de velen freewilligen Müllsammlers. Un achterran kümmert se sik denn üm den Affall. De Akschoon löppt noch bet na den 9. März hen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch