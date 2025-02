Stand: 27.02.2025 09:30 Uhr Debatt in de Börgerschop

De Countdown vun de Börgerschopswahl löppt: Güstern keem de Börgerschop dat letzt Mal vör de Wahl tosamen. In de Debatten güng dat üm de groten Themen in de Stadt: vun'n Mangel an Fachkräften bet to'n Verkehr. De Oppositschon hett in de Sitten mit'n root-grönen Senat afrekent. Meist jeedeen vun de Aforndeten worv noch mal för de egen Partei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch