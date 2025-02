Stand: 27.02.2025 09:30 Uhr Streik in Hamborg

Vundaag is Streik bi de Fähren vun de HADAG. Achtergrund is de Arbeidskamp in'n apenlichen Deenst. De Warkschop Verdi harr dorto opropen. De Hoochbahn sett vundaag mehr Bussen in. Streik gifft dat ok an'n Flooghaven. Hier in Hamborg geiht dat man noch: Bet Klock een fallt söven Flöög ut. Anners süht de Sook in München ut: Dor fallt acht vun teihn Flöög ut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch