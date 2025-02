Stand: 27.02.2025 09:30 Uhr Hamas övergifft Lieken

De Terrororganisatschon Hamas hett an'n Avend de Lieken vun veer Gieseln an Israel övergeven. Nu mutt eerst mal rutfunnen warrn, wat dat för Lüüd weren. Eerst denn kriegt de Familien Naricht. Dütmal weer de Övergaav vun de Doden nich publik in Szeen sett. Dat wull Israel so. De Staat will nu in'n Uttuusch to de veer Lieken üm un bi süsshunnert Palästinensers ut't Kaschott freelaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch