Stand: 27.02.2025 09:30 Uhr U5-Bosteed an de Alster

Bi'n Bo vun de U5 warrt woll doch keen Deel vun de Alster toschüddt. En Tiet lang gifft al de Idee, dat man op en lütten Deel vun de Butenalster en Bosteed för de U5 inrichten kunn. De Hoochbahn sä man, dat dor woll nix ut warrt. Ok Dirk Kienscherf vun de SPD sä, he glööv nich an de Saak. Dat weer beter, wenn de Boarbeiden vun fasten Grund ut maakt warrt – so as to'n Bispeel op de Moorweid an'n Dammtor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch