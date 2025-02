Stand: 26.02.2025 09:30 Uhr Streik bi de Düütsche Post

Breven un Paketen kunnen de tokamen Daag ok hier in Hamborg wat länger bruken, bet se ankaamt. De Warkschop Verdi hett överall in't Land de Mitarbeiders vun de late un de Nachtschicht in de Paketzentren vun de Düütsche Post to'n Warnstreik opropen. De is vunmorgen toenn gahn. Man nu kann dat ween, dat Millionen vun Paketen un Breven liggenblievt. Verdi verlangt för de 170.000 Tarifmitarbeiders mehr Lohn un Urlaubsdaag.

