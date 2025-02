Stand: 26.02.2025 09:30 Uhr Deal twüschen USA un Ukrain

Över Dagen hebbt se streden, man nu sünd sik de USA un de Ukrain bi en Rohstoff-Deal eens worrn. De Verenigten Staten dröövt in Tokumst rore Eerd, Öl- un Gasvörkamen in de Ukrain afboen. Dat Land kriggt dorför twoors keen militäärsche Sekerheit, man dat Halve vun dat, wat ut den Afbo vun Rohstoffen wunnen warrt, sall dorför bruukt warrn, de Ukrain wedder optoboen. Övermorgen sall de ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj na Washington reisen, dat Afkamen to ünnerschrieven.

