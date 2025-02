Stand: 26.02.2025 09:30 Uhr Stratenmagazin ahn Borgeld köpen

Minschen, de dat Hamborger Stratenmagazin Hinz und Kunzt leest, bruukt nu keen Borgeld mehr, wenn se en Heft köpen wüllt. Siet vundaag is dat Blatt ok överall ahn Borgeld mit en QR-Code to hebben. De 550 Verköpers kriegt de Innahm direktemang gootschreven. Un wieldat jümmer mehr Lesers jemehr Blatt ok digital lesen wüllt, sall dat düt Johr ok noch en Anbott in düsse Richt geven.

