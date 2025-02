Stand: 26.02.2025 09:30 Uhr Verkehrsunfall in Dulsbarg

Sworen Verkehrsunfall in Dulsbarg: Wat vun de Polizei to hören is, weer en 18 Johr olen Fohrer vun en Lüttwagen güstern Avend vun en Siedenstraat op de Straßborger Straat rinfohrt un hett dorbi en Feldwagen översehen. Beide Autos sünd tosamenstött un achterna in söss anner Wagen, de dor parkt hebbt rinkracht. De Fohrers kemen middelswoor versehrt na't Krankenhuus hen.

