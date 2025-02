Stand: 25.02.2025 09:30 Uhr UN-Resolutschoon to’n Krieg in de Ukrain

Dat sik US-Präsident Donald Trump un de Böverste vun’n Kreml Wladimir Putin neger kaamt, dat is güstern ok bi de Beslüss vun de UN to den Krieg in de Ukrain düütlich worrn: De UN-Sekerheitsraat hett an’n drütten Johrsdag vun de russische Invaschoon en Resolutschoon beslaten, de de USA inbröcht harr. Dor binnen warrt föddert, den Konflikt nu gau toenn to bringen. An Russland sien Rull in den Ukrain-Krieg is nix bekrittelt worrn. De Resolutschoon is mit Stütt vun Russland beslaten worrn, bides en Reeg europääsche Staten jümehr Stimm torüchholen hebbt.

