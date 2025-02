Stand: 25.02.2025 09:30 Uhr Ümbo vun den Bahnhoff Altno

De hüdige Bahnhoff Altno schall ümboot warrn. Dorför geiht nu en Wettstriet los, üm Ideen to sammeln. Toeerst schall de Bahnhoff na den Diebsteich hentrecken un denn wüllt se in twee Johr de olen Schienen un Bahnstiegen rutrieten un den Grund wedder instand setten. De mehrsten Flachen un Gebüüd höört de Stadt to, de besluten kann, wat dormit passeert. Ok de Busbahnhoff, de ja överlast is, schall nee plaant warrn. De Börgerslüüd wüllt se bi dat Verfohren ok mit inbinnen.

