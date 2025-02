Stand: 25.02.2025 09:30 Uhr Warnstreiks in Hamborg

Twee Warnstreiks in den apentlichen Deenst in Hamborg. Eenmal roopt de Beamtenbund dbb un de Warkschop Komba de Arbeitslüüd vun de Elvkinner-Kitas, de Stadtreinigen, de Havenbehöörd HPA un de Karkhööv dorto op, den helen Dag nich to arbeiden. Opstünns gifft dat en Kundgaav mit bummelig 500 Deelnehmers op dat Flach vun de Stadtreinigen in Bohrenfeld. Un denn röppt de Warkschop Verdi noch anner Behöörden un Lannsbedrieven to’n Warnstreik op. Vun Klock 10 af an is en Demo vun’t Warkschopshuus Bessenbinderhoff bet hen na de Finanzbehöörd an’n Goosmarkt plaant.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch