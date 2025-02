Stand: 25.02.2025 09:30 Uhr Woans hett Hamborg wählt?

Hamborg hett anners wählt as de Bund. Hier hett de SPD Sünndag de mehrsten Stimmen kregen. Man jüst so as de Grönen kümmt se vergleken mit de verleden Bunnsdagswahl op weniger Perzentpunkten. De Nees vörn harr de SPD blangen annern in Steilshoop un Billsteed – de Grönen in Einbüttel un de Havencity. De Linke liggt op de Veddel un op St. Pauli vörn. De CDU winnt in Blanknees un op de Ulenhorst un de AfD in Neeallermeuh un Huusbrook.

