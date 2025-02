Stand: 25.02.2025 09:30 Uhr Verfolgensjagd un Unfall in Hamm

In Hamm güng en Verfolgensjagd mit en Unfall toenn. Güstern Avend wull de Toll en Carsharing-Auto anholen un kontrolleren. De Fohrer geev denn aver Gas – Toll un Polizei sünd achter em ranfohrt. Denn rums dat Auto gegen en Pahl, de Fohrer neih ut – un is jümmers noch op de Flucht. Woso dat Auto kontrolleert warrn schull, dat is nich kloor.

