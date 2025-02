Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr De CDU hett wunnen, de SPD verloren

CDU-Böverste Friedrich Merz steiht nu kort vör’t Kanzleramt, denn de Union hett de Wahl wunnen un de SPD hett se verloren. So tominnst lett sik dat, wat bi de Bunnsdagswahl bi rutsuert ist, kort tohoopfaten. CDU un CSU winnt de Wahl mit 28,5 Perzent. Un siet de verleden Nacht is ok kloor: Se bruukt blots een Koalitschoonspartner an jümehr Siet. Un dat kunn de SPD warrn, de man kloor verloren hett un op 16,4 Perzent vun’e Stimmen kamen deit. Düütlich wat hentowunnen hett de AfD, de op 20,8 Perzent kummt. De Grönen staht bi 11,6 Perzent. Un ok vertreden in dat Parlament is de LINKE. Bi jüm hebbt 8,7 Perzent vun’e Lüüd jümehr Krüüz maakt. Dat BSW hett dat nich över 5 Perzent henweg schafft un is in den ne’en Bunnsdag nich mit dorbi. Dat glieke gellt ok för de FDP. Ok se schafft dat nich in den Bunnsdag rin. Dat is siet de verleden Nacht kloor. Deswegen stiggt de vörmalige Finanzminister Christian Lindner nu ok ut’e Politik ut.

