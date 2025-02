Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Reakschonen op’e Wahl

In’e Twüschentiet kaamt för den Wahlsieger Friedrich Merz ok Glückwünsch vun‘t Butenland: NATO-Generaalsekretär Mark Rutte schrifft, he frei sik op de Tosamenarbeit, man schreev denn ok glieks bavento, Europa müss mehr för’t Militär utgeven. Gratulatschonen kaamt ok ut Paris: Frankrieks Präsident Emmanuel Macron hett an Merz schreven, in düsse Tiet vun’e Unsekerheit weren beide Länner eens, üm sik de groten Rutföddern vun’e Welt to stellen. Un de israeel’sche Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrifft, he frei sik op en enge Tosamenarbeit mit de ne’e Merz-Regeren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch