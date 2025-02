Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Överraschen in Hamborg

In Hamborg gifft dat, wat de Wahl angeiht en poor Överraschen. Denn kickt een blots op uns Stadt, denn kummt de SPD bi dat, wat vörlöppig vun Amts wegen her bi rutsuert is op 22,7 Perzent vun’e Tweetstimmen. Dat is en Minus vun üm un bi 7 Perzentpunkten. De Grönen mööt jümehren tweten Platz afgeven un lannt bi 19,3 Perzent. Denn de ne’e tweetstarkste Kraft is de CDU mit 20,7 Perzent. De LINKE kunn ehren Stimmenandeel meist verdubbeln un kummt op 14,4 Perzent. Un de AfD sprüng vun üm un bi 5 Perzent op 10,9 Perzent.

