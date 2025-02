Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Wokeen geiht ut Hamborg na Berlin?

Un wokeen geiht nu ut Hamborg na Berlin hen in den ne’en Bunnsdag? In dree Wahlkreisen hebbt sik SPD-Kannidaten bi dat Rennen üm en Direktmandaat dörsett. Dormitto höört Aydan Özoguz in Wandsbeek, Metin Hakverdi in Bardörp-Horborg un Falko Droßmann in Hamborg-Mitt. In Altna un Einbüddel liegt Linda Heitmann un Till Steffen vun’e Grönen vörn. Un in Hamborg-Noord hett de CDU mit Christoph Ploß de mehrsten Stimmen kregen.

