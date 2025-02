Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Johrsdag vun russ’schen Angreepskrieg

Vundaag sünd wi all Ukrainers, dat sä EU-Raatspräsident António Costa. He besöcht vundaag de ukrain‘sche Hauptstadt Kiew tohoop mit de EU-Kommischoonsböverste Ursula von der Leyen. Grund is, dat dat vundaag op’n Dag nipp un nau dree Johr her is, wo Russland mit sien groten Angreep op de Ukrain anfungen hett. Raatspräsident Costa sä: Dat Leiden dor weer grusig un nich to vergeven.

