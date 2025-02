Stand: 22.02.2025 09:30 Uhr Robert Habeck in Hamborg

Morgen ist dat so wiet, denn steiht de vörtrocken Neewahl vun den Bunnsdag an: Jümehren Wahlkamp hebbt de Grönen in Hamborg afslaten. Kanzlerkandidat Robert Habeck hett sien Parteianhängers in de Fischaukschoonshall opropen, nochmal allens to geven. Bummelig 2.000 Lüüd weren dorbi. De neegste Bunnsregeren mutt en wichtige Rull in Europa spelen, so Habeck. Bi de Veranstalten is en Fro in Oppass nahmen worrn, se harr bi de Reden bannig dull stöört.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch