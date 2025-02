Stand: 22.02.2025 09:30 Uhr Demos gegen Rechts

Vundaag gifft dat allerwegens in Düütschland wedder Demonstratschonen gegen Rechtsextremismus – de gröttste schall dat in Hamborg geven. Vun Middag af an rekent se mit 65.000 Minschen in de Binnenstadt. Dorto opropen harrn blangen annern Fridays for Future un de DGB Hamborg. In Horborg gaht de Minschen rund üm de Friedrich-Ebert-Hall op de Straat – gegen en Veranstalten vun de AfD.

