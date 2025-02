Stand: 22.02.2025 09:30 Uhr Pistorius gegen Trump

Verdedigensminister Boris Pistorius wohrschaut de EU, sik an US Präsident Donald Trump rantomaken. He betreckt sik op plaante US-Reisen vun en Reeg europääsche Staatsböverste, bi de dat üm de Ukrain gahn schall. Pistorius gifft de USA man in jümehr Kritik recht, dat de Europäers in de verleden Johren to wenig för de Verdedigen daan hebbt. Un he röppt de EU dorto op, sik vun de amerikaansche Rüstindustrie free to maken.

