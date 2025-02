Stand: 22.02.2025 09:30 Uhr Auto in’n Eilbeekkanal

Vunmorgen is en Auto in den Eilbeekkanal rinfohrt. De Wagen weer in de Richardstraat in’t Sleudern kamen, rutsch folgens de Polizei dat Över dal un keem half in’t Water to’n Stoppen. Twee vun de dree Lüüd in’t Auto müssen na’t Krankenhuus bröcht warrn. De Fohrer müss en Blootproov afgeven. Middewiel hett de Füerwehr den Wagen wedder ut den Kanal ruthaalt.

