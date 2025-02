Stand: 22.02.2025 09:30 Uhr Sieg för HSV

De HSV harr gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3 to 0 de Nees vörn. Nu staht de Hamborgers an de eerste Steed vun de Tweetliga-Tabell. Dat weer dat ölvente Speel in de Reeg, dat de HSV nich verloren hett.

